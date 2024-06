Ecco tutti i dettagli e le anticipazioni di Endless Love per la puntata di lunedì 24 giugno: episodi e dove vederlo

Anticipazioni Endless Love 24 giugno

Non migliora il rapporto tra Vildan e Zeynep, sorella di Kemal. Tra le due ci sono continue provocazioni, che fanno arrabbiare non poco Ozan. Quest’ultimo infatti perde la pazienza e invita sua madre e sua moglie ad andare d’accordo. Si schiera dalla parte della sua dolce metà e invita Vildan a compiere un gesto importante per la nuora.

Così, come suggerisce la trama di Endless Love, Vildan si reca a casa dei genitori di Zeynep. Prova a convincere Huseyin e Fehime ad andare a cena a casa sua per festeggiare la notizia della gravidanza di Zeynep.

I due però non sono per nulla convinti e dopo i tanti torti subiti non sembrano avere intenzione di fare finta di nulla.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Vi state per caso chiedendo quando va in onda Endless Love? La messa in onda della serie turca è prevista dal lunedì alla domenica su Canale 5. Ma fate attenzione agli orari. Eccoli tutti nel dettaglio:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

Quanti episodi conta e quante stagioni ha la serie televisiva turca? In totale lo show vanta due stagioni da 35 e 39 episodi ciascuna.

Dove vederlo in TV e streaming

Infine se volete sapere dove poter vedere Endless Love in TV e streaming (ovviamente in italiano), sappiate che Canale 5 e Mediaset Infinity sono i canali principali.

Ricordiamo anche che di tanto in tanto anche su La5 vengono trasmesse le repliche.

Sulla piattaforma di Mediaset Infinity le puntate si possono vedere in contemporanea su Canale 5 o in un secondo momento. Gli episodi hanno una piccola trama di anticipazione, che ci aiuta a capire anche come finisce Endless Love.

Alla prossima con nuove anticipazioni sulla serie turca!