Nicolò Figini | 26 Settembre 2023

Il nuovo record di Annalisa

Annalisa continua a infrangere un record dietro l’altro. Di recente è stato annunciato che il singolo “Bellissima” è all’interno delle classifiche italiane da oltre un anno. Ma non solo, perché la stessa canzone è stata certificata quattro volte Disco di Platino.

Come se non bastasse, poi, i suoi brani sono andati anche alla conquista di Hollywood. L’attrice Jessica Chastain, ospite all’after party di Gucci a Milano, si è filmata mentre ballava sulle note di “Mon Amour”. Oltre a queste anche il terzo singolo “Ragazza Sola” sta entrando nel cuore e nella testa dei fan. La cantante ha chiuso così un cerchio:

“Ragazza Sola è la terza anima, lo strato più profondo. È la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. Le immagini scorrono nella mente come in un vortice, una dopo l’altra, disordinate, veloci.

Sono tutti quei momenti che mi hanno condotta qui, dove sono ora. Alla fine di questa canzone. Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa”.

In queste ore, inoltre, è stato evidenziato il fatto che Annalisa è la detentrice di un altro record molto importante. Grazie alla certificazione ricevuta nella giornata di ieri (3° Disco di Platino per “Disco Paradise”), infatti, diventa la terza donna con più copie certificate di sempre in era FIMI, superando Elodie ed Elisa. Tra gli “ex talent“, inoltre, sorpassa Marco Mengoni con oltre 1 milione di copie nel 2023. Sicuramente un traguardo di cui andare fiera.

Anche voi siete ossessionati dalle sue canzoni e in trepida attesa dell’album che uscirà questa settimana? Questo i intitolerà “E poi siamo finiti nel vortice” e la data di rilascio è prevista per venerdì 29 settembre 2023. Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre, come sempre, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.