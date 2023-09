NEWS

Nicolò Figini | 18 Settembre 2023

Nuovo traguardo per Annalisa

Per Annalisa questo è un periodo d’oro. Non solo per quanto riguarda la sua vita privata, ma anche per la sua carriera in ambito musicale. Il suo viaggio è iniziato diversi anni fa e pochi mesi fa ha ottenuto un successo straordinario grazie al brano “Bellissima“. Questo è diventato virale su tutti i social ed è stato apprezzato da milioni di persone.

Per tale ragione non ci stupisce che in queste ore abbia ottenuto la sua quarta certificazione come Disco di Platino. Lo ha annunciato la cantante stessa con un post su Instagram in cui ha condiviso alcuni dietro le quinte del video che ha girato in passato. In descrizione possiamo leggere:

“Oggi #Bellissima viene certificata quadruplo disco di platino dopo oltre un anno di permanenza in classifica Fimi. Ripenso a quella telefonata in francese, a quella macchina, a quel vortice di emozioni che mi ha portata qui, oggi, in questo momento. Cosa posso dire? Grazie ancora una volta”.

Questo per Annalisa non è stato che l’inizio. In seguito anche “Mon Amour” è stato accolto molto positivamente e per tale ragione viene cantato ovunque e in qualsiasi momento. Proprio nelle ultime ore, per esempio, al Grande Fratello Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi hanno ballato e cantato il brano pur non sapendo una parola.

Il cerchio si è chiuso, quindi, di recente con “Ragazza Sola“. Anche questa una canzone che sta passando molto spesso in radio e si accinge a scalare le classifiche. Voi cosa ne pensate del percorso di Annalisa? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.