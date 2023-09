NEWS

Andrea Sanna | 26 Settembre 2023

Grande Fratello

Lo sfogo di Massimiliano Varrese

Per Massimiliano Varrese quella di ieri è stata un puntata decisamente impegnativa. Non solo i continui scontri con Beatrice Luzzi, ma ha anche provato a chiarire i suoi sentimenti nei confronti di Heidi Baci.

Risetito e provato dalla diretta appena affrontata, Massimiliano Varrese si è isolato in giardino e ad ascoltarlo è arrivata Letizia Petris. Per l’attore Beatrice sarebbe “Falsa e furba”. A detta sua non si sarebbe scusata, ma avrebbe piuttosto preferito difendere la sua posizione senza mettersi in discussione come avrebbe dovuto.

Stando al punto di vista di Massimiliano Varrese tutti in Casa dovrebbero ponderare le parole che scelgono di dire. Si è detto stanco, anche solo dopo tre settimane, di essere accusato da Beatrice. Lei sarebbe colpevole di aver scaricato sugli altri le colpe: “Dice che siamo noi ad avercela con lei”.

Al contempo però Massimiliano Varrese ci ha tenuto a dire di confidare nella verità, perché lui è una persona cristallina e di valori. Sconvolto dal comportamento dell’attrice, le ha dato vari appellativi, tra cui quello di essere una bambina viziata.

“Lei continua a rompere i cog***ni, non la sopporto più… fatela uscire. Falsa, finta, sta giocando a screditarmi. Fa tutta la gne gne e poi è ficcante. Mi viene da dire una cosa meglio che non la dico…”.

Massimiliano: -“Lei continua a rompere i coglioni, non la sopporto più fatela uscire.

Falsa, finta, sta giocando a screditarmi fa tutta la gne gne e poi è ficcante.

Mi viene da dire una cosa meglio che non la dico”



SENTIAMO RATTO COSA VUOI DIRE?#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/VfHwOSBkXD — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) September 25, 2023

Insomma Massimiliano Varrese non si è di certo risparmiato nei riguardi della coinquilina e, a oggi, non sembrano esserci segnali o volontà di chiarimento.

Eppure negli ultimi giorni sembrava quasi che tra Beatrice Luzzi e l’attore le cose andassero leggermente meglio. Dopo la puntata di ieri però sembra quasi difficile che i due possano riuscire a riavvicinarsi. C’è da dire però che saranno costretti comunque a convivere insieme sotto lo stesso tetto e questo può portare forse a un ennesimo faccia a faccia. Non è escluso però che i due possano decidere invece di ignorarsi. Staremo a vedere.

Oppure forse spinti dai loro compagni del GF troveranno un compromesso che gli permetterà di andare d’accordo.