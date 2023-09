Spettacolo

Vincenzo Chianese | 8 Settembre 2023

Annalisa pubblica il video di Ragazza Sola

Dopo il successo di Bellissima e Mon Amour, in queste ore Annalisa ha pubblicato il suo nuovo singolo, intitolato Ragazza Sola. Il brano anticipa il prossimo album di inediti della Scarrone, E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, in uscita il 29 settembre. Attualmente il disco, attesissimo da tutti i fan, è già disponibile per il pre-order e di certo non deluderà le aspettative. Nel mentre Ragazza Sola sta già infiammando il web e gli utenti stanno ascoltando senza sosta il nuovo singolo della cantante. Proprio in merito alla canzone, la Scarrone ha affermato:

“Ragazza Sola è la terza anima, lo strato più profondo. È la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. Le immagini scorrono nella mente come in un vortice, una dopo l’altra, disordinate, veloci. Sono tutti quei momenti che mi hanno condotta qui, dove sono ora. Alla fine di questa canzone. Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa”.

Poco fa nel mentre Annalisa ha anche pubblicato il video di Ragazza Sola, che nel giro di pochissime ore ha già fatto il boom di visualizzazioni. Ecco la clip, che ha conquistato i fan, e non solo:

La Scarrone nel mentre si prepara alla pubblicazione del suo nuovo album, e al tour che tra pochi mesi la porterà in giro per tutta Italia. Dopo il concerto evento al Mediolanum Forum di Assago, che si terrà il prossimo 4 novembre e che è già soldi out, a partire da aprile 2024 l’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi arriverà nei palazzetti più importanti del nostro paese, e di certo ne vedremo di belle. Ma com ci stupirà la cantante? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre farle un enorme in bocca al lupo.