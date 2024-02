NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Febbraio 2024

Annalisa

Da ormai una settimana il pubblico ascolta senza sosta Sinceramente, il nuovo brano di Annalisa. In queste ore intanto è spuntato il video del momento in cui la cantante ha registrato il pezzo in studio.

Annalisa mentre registra Sinceramente

Ancora una volta si torna a parlare di Annalisa. In questa settimana infatti la cantante ha nuovamente attirato l’attenzione del web dopo essere stata una delle protagoniste assolute del Festival di Sanremo 2024. Nel corso della kermesse musicale, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha presentato la canzone Sinceramente, che sta già ottenendo un successo incredibile. Il singolo infatti sta scalando le classifiche e ha convinto a pieno al pubblico, al punto da classificarsi al terzo posto al Festival della canzone italiana.

I fan, e non solo, intanto stanno già ballando e cantando senza sosta Sinceramente, che di certo ha tutte le carte in regola per essere la vera hit dei prossimi mesi. La Scarrone nel frattempo si sta preparando alla partenza del suo primo tour di palasport, che sta già registrando un sold out dietro l’altro. La tournée come in molti sapranno approderà anche all’Arena di Verona e proseguirà per tutta l’estate senza sosta.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Sui social infatti è spuntato il video del momento in cui Annalisa ha registrato in studio Sinceramente. La clip naturalmente non è passata inosservata e in breve ha fatto il giro della rete.

la registrazione di sinceramente 🥹 pic.twitter.com/wEt0g8G3oh — miriam 🌪️ (@protectnali) February 12, 2024

La Scarrone come se non bastasse qualche giorno fa ha anche annunciato che la canzone a breve uscirà anche in lingua spagnola, segno dunque che l’artista ha deciso di puntare al mercato estero. Ma come ci stupirà l’ex allieva di Amici? Non resta che attendere per scoprirlo. A lei intanto va il nostro più grande in bocca al lupo.