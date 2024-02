NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Febbraio 2024

Grande Fratello

Nuovo record per Beatrice Luzzi: l’attrice diventa la concorrente più nominata nella storia del Grande Fratello

Ieri sera Beatrice Luzzi ha infranto un nuovo record. L’attrice infatti è diventata la concorrente più nominata nella storia del Grande Fratello.

Nuovo record per Beatrice Luzzi

Sappiamo tutti ormai che da mesi una delle protagoniste del Grande Fratello è Beatrice Luzzi. Col passare del tempo l’attrice è finita al centro di diverse polemiche e in diverse occasioni si è scontrata con la maggior parte della casa. Ancora oggi sembrerebbe esserci una profonda frattura tra la gieffina e il resto del gruppo e di certo l’ex volto di Vivere pare essere sola contro tutti. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non passato inosservato, che coinvolge proprio la Luzzi. L’attrice infatti ha infranto un nuovo record. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ieri sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, Beatrice ha superato l’ennesima nomination, confermandosi come la preferita del pubblico. Tuttavia poco dopo la gieffina è finita nuovamente al televoto e così ha raggiunto un nuovo traguardo.

Con questa nuova nomination infatti, che è la numero 101 dall’inizio del reality show a oggi, Beatrice Luzzi diventa la concorrente più nominata nella storia del Grande Fratello. Nessuno prima di lei infatti era arrivato a quota 100 nomination e di certo questo è un record assoluto per l’attrice. Tuttavia l’ex volto di Vivere ha superato ogni singolo televoto, confermandosi quasi sempre come la concorrente più votata e amata dal pubblico.

Ieri sera intanto Beatrice ha ricevuto una bellissima sorpresa da Fiordaliso, che ha speso per lei bellissime parole. La cantante infatti ha affermato: “So che sei arrabbiata, non potevo dirtelo, altrimenti mi avresti fatto cambiare idea. Ti devo ringraziare perché sei quella che mi ha sempre fatto sentire una artista. Voglio vederti felice, non abbiamo mai fatto grandi chiacchiere, ci parlavamo con gli occhi. Sei forte rossa, divertiti”.