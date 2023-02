Anticipazioni Amici 22, nessuna maglia del Serale e un allievo cambia professore

NEWS

Debora Parigi | 1 Febbraio 2023

Amici 22

Le anticipazioni della diciannovesima puntata di Amici 22

Questo pomeriggio, mercoledì 1 febbraio, c’è stata una nuova registrazione di Amici 22 e per le anticipazioni ringraziamo il sito SuperguidaTV. La puntata è la numero 19 e andrà in onda domenica 5 febbraio slle 14 su Canale 5.

Per questa puntata gli ospiti sono Baby K, Francesco Sarcina e Beppe Vessicchio per giudicare la gara di canto, Rossella Brescia per quella di ballo. Ospite musicale Bresh.

Partiamo subito parlando della sfida di Samu, che era stata rimandata per indisponibilità dello sfidante. Questa volta è stata fatta e l’allievo di Emanuel Lo l’ha vinta potendosi quindi riprendere la maglia del pomeridiano.

Vediamo adesso le gare e partiamo dal ballo…