Anticipazioni Daydreamer dal 12 al 16 aprile: Can e Sanem tornano insieme

1 La programmazione di Daydreamer

Continua la messa in onda di Daydreamer che avvien tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 16.35 su Canale 5 (al posto de Il Segreto). Questa settimana, però, c’è una grande novità! Torna infatti la messa in onda nella prima serata, mercoledì per la precisione. Andiamo allora a vedere le anticipazioni e le trame di Daydreamer nella settimana dal 12 al 16 aprile.

Anticipazioni Daydreamer lunedì 12 aprile

Le anticipazioni di Daydreamer di lunedì 12 aprile riferiscono che Leyla ed Emre si ritrovano da una parte ad affrontare tutte le preoccupazioni derivanti dalla loro nuova attività lavorativa e dall’altra quelle riguardanti il padre di lei. Nihat ha infatti avuto un malore e, nonostante tutte le indicazioni mediche, lui continua a stare poco attendo alla dieta, cosa che invece dovrebbe fare visto il diabete.

Ma vediamo cosa accadrà nelle altre puntate…