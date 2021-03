Anticipazioni Daydreamer dall’8 al 12 marzo: una proposta di matrimonio inaspettata

1 La programmazione di Daydreamer

Continua la messa in onda di Daydreamer con la sua nuova programmazione. Infatti la serie TV va in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 16.35 su Canale 5 (al posto de Il Segreto) e il martedì alle 21.30 circa in prima serata, se non viene giocata la Champio’s League. E questa settimana, infatti, c’è la partita, quindi la soap opera non va in onda in prima serata. Andiamo allora a vedere le anticipazioni e le trame di Daydreamer nella settimana dall’8 al 12 marzo.

Anticipazioni Daydreamer lunedì 8 marzo

Le anticipazioni di Daydreamer di lunedì 8 marzo riferiscono che Sanem, dopo aver scambiato Can per un orso e avergli dato un colpo in testa, si prende cura di lui. Il fotografo, infatti, è ferito e lei si sente in colpa, dispiaciuta anche per il malinteso. Arriva però la sera e quindi i due decidono di accamparsi e di rimanere a dormire nel bosco.

Intanto Yigit è molto preoccupato, non tanto perché pensa che Sanem non possa cavarsela di notte nel bosco, ma perché con lei è presente Can. Il ragazzo, infatti, crede che il fotografo possa influenzarla, visto lo stato psicologico molto fragile, e farla soffrire di nuovo. Inoltre questo riavvicinamento sta mandando all’aria tutti i suoi piani.

Ma vediamo cosa accadrà nelle altre puntate…