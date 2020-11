Anticipazioni Daydreamer del 15 novembre: Sanem salva l’azienda

1 Daydreamer cambia programmazione

C’è una novità che non farà piacere ai fan di Daydreamer e cioè che la soap opera turca subisce una piccola modifica nella programmazione di Canale 5. Infatti con l’inizio sabato 14 novembre di Amici di Maria De Filippi, la serie con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir non va più in onda.

L’appuntamento di Daydreamer del sabato pomeriggio salta per lasciare il posto ad Amici. Mentre è confermata la puntata della domenica pomeriggio prima di Domenica Live. Purtroppo il tempo dedicato alla serie TV di domenica è sempre lo stesso, quindi il pubblico dovrà accontentarsi di 40-45 minuti di episodio.

Questa programmazione continuerà ancora per un po’. L’unica speranza di rivedere molti più episodi di Daydreamer è che la soap opera Il Segreto giunga al termine. In Spagna si è già conclusa e proprio adesso in Italia sta andando in onda l’ultima stagione. È quindi possibile che la serie turca possa proprio andare a prendere il posto della soap spagnola quando si concluderà.

Ma vediamo le anticipazioni della puntata di domenica…