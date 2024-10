Cosa è successo ad Alfred e Anna un mese dopo la fine di Temptation Island? E la single Sofia che ruolo ha in questa storia? Dopo che lui ha raccontato di aver chiuso anche con lei, l’ex tentatrice ha dato una versione dei fatti completamente diversa da quella dell’ex fidanzato di Anna. Ecco cosa ha raccontato.

La single Sofia sbugiarda la versione di Alfred a Temptation Island

La storia di Alfred e Anna dopo Temptation Island si è fatta molto articolata e piena di versioni diverse della storia. Infatti il primo a parlare con Filippo Bisciglia è stato Alfred che ha raccontato sostanzialmente di essere single. Ha rivelato di aver frequentato per un po’ la single Sofia ma poi ha deciso di chiudere perché sentiva di non poter intraprendere una nuova relazione dopo averne appena conclusa una. E ha aggiunto che non si sono vissuti. Inoltre ha detto di aver rivisto Anna per delle cose, hanno anche discusso e le ha chiesto scusa per quello che è successo.

Dopo di lui, però, è arrivata Sofia che ha raccontato una versione completamente diversa della storia. Infatti ha subito detto che la fine della loro conoscenza ha un motivo ben preciso: Alfred voleva tornare con Anna. “Ha deciso di sminuirmi per tenere il piede in due staffe”, ha rivelato. E ha aggiunto di aver scoperto a sue spese che purtroppo aveva ragione Anna quando lo aveva descritto. Poi ha raccontato:

“È una persona che usa gli altri, è una persona che già la sera stessa che siamo usciti in hotel mi ha chiesto di dormire insieme. E io gli ho detto ‘ti sei lasciato 10 minuti fa, vuoi dare un valore a quello che vuoi fare con me o no?’ Io do un peso quando sto a letto con una persona. Per lui, mi sono resa conto che è come una partita a carte. Tratta le persone come degli oggetti ed è bruttissimo”.

Sofia è andata avanti col suo racconto rivelando che Alfred ha sempre fatto come voleva, cioè le dava buca, poi andava da lei. Le faceva promesse anche riguardo viaggi, infatti dovevano andare a Parigi e a New York. Quando si sono visti a Milano e lei ha organizzato un weekend per loro con varie sorprese, lui è tornato a Perugia ed è cambiato completamente lasciandola con un messaggio molto freddo. Ma per settimane lui le scriveva cose tipo “sei la donna della mia vita”. Tra l’altro si sono sentiti fino al giorno prima di questa puntata speciale di Temptation Island.