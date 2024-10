Le anticipazioni della prima puntata di This is me, lo speciale di Amici Verissimo

È stata registrata nel pomeriggio di oggi la prima parte di This is me, lo speciale di Amici Verissimo, dove vedremo alcuni ex allievi del talent show esibirsi tra canto e ballo, tra imperdibili duetti e momenti divertenti ed emozionanti. Qui a seguire vi riportiamo le anticipazioni di This is me. Cosa è successo nel corso della registrazione?

Anticipazioni This is me prima puntata chi conduce

Finalmente dopo tanta attesa abbiamo i primi spoiler di This is Me, lo speciale di Amici Verissimo. Oggi 21 ottobre si è tenuta la prima registrazione del programma e grazie ad Amici News e SuperGuidaTV abbiamo tutte le notizie del caso.

Per prima cosa è bene dire che in studio saranno presenti Maria De Filippi e Silvia Toffanin insieme, nel corso della prima parte della prima puntata. La presentatrice di Amici 24 poi lascerà spazio alla collega di Verissimo.

Sarà Silvia Toffanin infatti a intervistare e giocare insieme agli ex allievi di Amici. All’interno del programma ci saranno infatti una serie di interviste, esibizioni, ma anche momenti di giochi e sfide divertenti.

Gli ex allievi di Amici a This is me

Chi sono gli ex allievi che si racconteranno e si esibiranno nello speciale di Amici Verissimo?

Secondo le anticipazioni di This is me i cantanti e ballerini che faranno ritorno in TV per raccontarsi, esibirsi e mettersi in gioco sono: Petit, Marisol e Mida della passata edizione di Amici 23.

Facendo un passo indietro poi abbiamo anche Isobel così come Giuseppe Giofrè ed Emma Marrone.

Insomma ne abbiamo davvero per tutti i gusti. Ma i cantanti e ballerini non saranno da soli!

Gli ospiti della prima puntata

Tra i duetti musicali, arriveranno sul palco di This is me anche degli ospiti imperdibili.

Nel dettaglio si vedranno Baby Gang, Fabri Fibra, SLF, Fred De Palma, Ava e Villabanks. Loro avranno la possibilità di accompagnare i protagonisti citati precedentemente.

Le esibizioni di This is me

Soffermandoci invece sulle varie esibizioni di This is me, le anticipazioni riportano che Emma Marrone si esibirà in un medley di alcune delle sue canzoni non mancheranno i duetti con Fabri Fibra e Baby Gang. I brani che canteranno? Da Apnea a Vita lenta, ma anche Italia e Hangover.

In seguito passiamo a Mida, che invece canterà con VillaBanks e AVA la canzone, Bacio di Giuda, dopo essersi esibiti su Rossofuoco. Tra le altre performance di canto, invece, segnaliamo Petit che interpreterà Mammamì con SLF e Fred De Palma. Mentre tra le altre canzoni Lingerie e Tornerai.

Nel ballo invece Giuseppe Giofrè farà un ballo che, secondo le anticipazioni di This is me lascerà tutti senza fiato, così come la scatenatissima Isobel. Invece Marisol danzerà co i professionisti e si esibirà nuovamente con la pole dance, una delle sue specialità.

Oltre a canzoni e ballo non mancheranno anche i giochi e divertimento ma anche degli scherzi. Le anticipazioni di This is me informano che vedremo una sfida in cui chi sbaglierà dovrà lanciare un bicchiere d’acqua all’altro. A sfidarsi per prime Isobel e Marisol, poi Petit e Mida. A porgere le domande legate ad aneddoti divertenti sarà Silvia Toffanin. Chi risponde dovrà capire se si tratta di cose vere o false. A vincere pare sia stato Petit.

A This is me saranno mostrati anche diversi RVM che riassumeranno il percorso di ogni artista. Un tuffo nel passato per rivivere i momenti più emozionanti.

In studio presenti anche due ballerini professionisti che saranno sul palco con gli altri ex di Amici. Nello specifico ci sono Alessio Gaudino e Alessio Cavaliere, mentre tra gli altri ballerini abbiamo Talisa e Michele Lanzeroti. Presente anche Spillo.

Queste quindi le prime anticipazioni di This is me.

Quando e dove va in onda This is me in TV e streaming

This is me quando va in onda? Se la registrazione si è tenuta oggi, la prima puntata è prevista per sabato 23 novembre.

Dove si può guardare in TV e in streaming This is me? La risposta è molto semplice: sul piccolo schermo si potrà la trasmissione in onda su Canale 5. Mentre se si vuole usufruire dello streaming invece si può fare affidamento a Mediaset Infinity e Witty TV.