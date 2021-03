1 Anticipazioni Uomini e donne Trono Over

Nella giornata di giovedì 11 marzo c’è stata una nuova registrazione del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne, per le cui anticipazioni oggi ringraziamo il sito Il Vicolo delle News.

Si parte come sempre da Gemma Galgani. Hanno fatto rivedere la sfilata della volta prima dove lei ha imitato Charlize Theron nella pubblicità del profumo. Poi lei ha confessato di sentirsi sola e quindi di essersi sentita di nuovo con Maurizio de “Il Segreto”. Gli ha quindi mandato un messaggio e lui ha risposto appena ha potuto e poi si sono sentiti al telefono per circa due ore. In studio entrambi hanno detto di avere un interesse reciproco e quindi sono stati attaccati, soprattutto da Gianni e Tina che non capiscono perché lei lo rivoglia se era convinta che fosse finto e la sfruttava solo per pubblicità.

A questo punto Maria De Filippi ha chiesto a Maurizio se fosse stato contattato da un’agenzia, ma lui ha negato. La conduttrice ha detto che le era stato riferito che un’agenzia l’aveva contattato e spronato a riavvicinarsi a Gemma per visibilità. Lui ha continuato a negare e ha aggiunto che era stato contattato solo da una signora che voleva conoscerlo. La conduttrice ha però tagliato corto per non fargli cambiare discorso. Siccome il cavaliere ha continuato a negare, è finita lì.

Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e donne di oggi fanno anche notare che è tornato Nicola Vivarelli, noto anche come Sirius. Il giovane cavaliere è stato tre mesi lontano perché ha lavorato su una nave. Ha detto di essersi sentito un paio di volte con Gemma mentre era via, ma solo in amicizia. E ha aggiunto che comunque non è tornato per lei.

Ecco altre anticipazioni del Trono Over…