Anticipazioni Uomini e donne del 14 novembre: ritorno di fiamma al Trono Over

1 Anticipazioni Uomini e donne: giovane corteggiatore per Gemma Galgani

Una nuova registrazione del Trono Over e del Trono Classico di Uomini e donne si è svolta nella serata di sabato 14 novembre e per le anticipazioni oggi ringraziamo il sito Isa e Chia.

Essendo il compleanno di Tina Cipollari, in studio hanno festeggiato, visto anche il suo ritorno dopo la quarantena fiduciaria. Maria De Filippi, infatti, ha fatto preparare una grande torta e Gemma Galgani ha chiesto se potevano portarla fuori, poiché temeva che l’opinionista gliela lanciasse in faccia, come già successo in passato. Lei ha risposto che non sarebbe successo, perché la torta era troppo grande. E se l’avesse fatto, l’avrebbe ricoperta di panna dalla testa all’inguine. A questo punto Gemma ha risposto: “Bene, con la panna si possono fare tante cose!”.

Parlando proprio di Gemma Galgani, quindi, le anticipazioni di Uomini e donne riferiscono che sta uscendo con due signori: Biagio e Maurizio. Ma è arrivato un nuovo cavaliere per lei di ben 41 anni. E lei ha deciso di tenerlo.

Parliamo adesso di un ritorno di fiamma…