Anticipazioni Uomini e donne del 24 febbraio: Gemma riceve richieste un po’ spinte

1 Anticipazioni Uomini e donne: la sfilata

Nel pomeriggio del 24 febbraio c’è stata una nuova registrazione del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne, per le cui anticipazioni oggi ringraziamo il sito Il Vicolo delle News. Come vi abbiamo già raccontato, la puntata è iniziata con la scelta di Riccardo e Roberta. I due, infatti, si sono detti innamorati l’uno dell’altra e hanno fatto la scelta con tanto di caduta di petali rossi.

Dopo questa, la registrazione è continuata con la sfilata e vi facciamo sapere che Tina Cipollari non era presente. Hanno sfilato gli uomini e il tema era “L’amore come in un film”. Hanno partecipato anche i tronisti Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone. Il primo si vergognava e quindi sulla passerella c’erano dei fogli letti da Maria che in pratica dicevano che lui è timido e le sfilate non fanno per lui. L’altro, invece, era molto emozionato ed è entrato ed uscito due volte facendo un discorso sull’amore. Dopo di loro è toccato a Riccardo, Gero, Armando, Biagio, Maurizio G., Alessandro, Maurizio il poeta, Luca, Roberto e Claudio. A vincere è stato Luca, mentre sono arrivati ultimi a pari merito i due Maurizio.

Le anticipazioni di oggi di Uomini e donne dicono anche che durante la sfilata di Maurizio G. Maria gli ha dato 10 e così Gianni l’ha attaccata perché avrebbe dovuto dare un voto più alto ad Alessandro, visto che escono insieme. La dama alla fine ha dato 10 anche lui. A questo punto la De Filippi ha interrotto per un attimo la sfilata per mostrare un rwm di un dopo puntata in cui Maria e Maurizio hanno discusso. Gianni quindi li ha criticati ancora perché li vede falsi e bugiardi dato che dovevano chiudere in hotel e invece hanno deciso di farlo in puntata per avere altra visibilità. Nella discussione si è intromessa anche Gemma Galgani e Maurizio l’ha definita “rancorosa” perché non ha ottenuto quello che voleva, cioè andare oltre. Gianni l’ha difesa e anche Cataldo.

Dopo la sfilata, sono arrivate due ragazze per Gero e lui ne ha tenuta solo una, Lara.

Ma vediamo adesso le vicende di Gemma…