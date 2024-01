Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Gennaio 2024

Uomini e donne

Nel pomeriggio di oggi 9 gennaio 2024 si è tenuta una nuova registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi. Quali sono le anticipazioni di Uomini e Donne? Nella trasmissione, come spoilerato, c’è stata la scelta di Cristian Forti, il giovane tronista che a settembre ha preso posto sul trono. Ma chi ha scelto? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta di Cristian

Era nell’aria e finalmente abbiamo la risposta! Come svelato dalle anticipazioni di Uomini e Donne riportata da Lorenzo Pugnaloni, durante la registrazione odierna del programma di Canale 5 Cristian Forti ha fatto la sua scelta.

Il ragazzo negli ultimi mesi ha avuto modo di concentrarsi sulla conoscenza di Valentina Pesaresi e Virginia Degni. Ad avere la meglio tra le due è stata, a quanto pare, proprio Valentina.

A differenza di quel che si può aspettare le anticipazioni di Uomini e Donne fanno sapere che la scelta di Cristian Forti è stata davvero inusuale. Rispetto a quanto succede di solito, stavolta la decisione finale non è arrivata in studio e Virginia non era nemmeno presente! Pare infatti che Cristian abbia comunicato alla sua corteggiatrice Valentina, di volerla conoscere meglio durante un’esterna.

E come emerso dalle anticipazioni di Uomini e Donne in studio quest’oggi hanno presenziato solo Valentina e Cristian.

Le news sul Trono Classico e Over

Non solo la scelta di Cristian. In base a quanto emerso dalle anticipazioni di Uomini e Donne del 9 gennaio 2024, c’è stato spazio anche per Brando Ephrikian.

Il tronista ha avuto modo di portare in esterna le due corteggiatrici Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi. Nel momento trascorso insieme ha avuto momenti di tenerezza con entrambe e non sono mancati baci.

Le anticipazioni di Uomini e Donne anche Ida Platano ha svolto delle esterne sia con Mario che con Sergio. David invece non era presente e non è chiaro se sia ancora un corteggiatore della tronista o meno.

Per quanto riguarda il Trono Over, invece, ampio spazio ad Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. A quanto pare la loro conoscenza si è rivelata un fuoco di paglia. Lui si era detto molto interessato e alla fine della fiera il tutto si è chiuso anzitempo.