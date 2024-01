Spettacolo

Nicolò Figini | 9 Gennaio 2024

Grande Fratello

Paolo Masella ha riportato una frase detta da Beatrice Luzzi a Letizia Petris, ma l’avrebbe fraintesa portando grande scompiglio al Grande Fratello.

La critica a Beatrice Luzzi

Ieri sera Beatrice Luzzi è tornata dentro la casa del Grande Fratello ed è già scoppiata la prima polemica sul web e tra i coinquilini. Qui sotto possiamo vedere un video in cui Fiordaliso va in camera da letto per chiedere una cosa proprio all’attrice: “Sei andata da Letizia e lei hai detto che ora siete in due? Con cattiveria?“.

All’inizio Beatrice ha affermato che Letizia è una “stron*a” per aver spiegato la situazione in questo modo. Però poi la cantante ha rivelato che a riferirle tutto ciò è stato Paolo Masella. La reazione di Beatrice e Vittorio è stata:

“Ma che strano, mamma mia… Era un senso di complicità. Era una solidarietà, nonostante lei non mi avesse mai chiesto di mio padre io sono andata da lei per abbracciarla”.

Beatrice Luzzi ha continuato affermando che Paolo è capace di pensare cose aberranti: “Ti ricordi quando ho pianto 4 ore in Tugurio e mi ha accusato di starlo facendo per la clip?“. Fiordaliso ha ammesso di essersi sentita inorridita dal fatto che Beatrice potesse aver detto tutto ciò con cattiveria: “Te l’ho detto perché sono storta. A quanto pare sei una strega cattiva“.

ECCO CHE STANNO ACCUSANDO BEA DI AVER FATTO LA BATTUTA SUL PAPA' CON CATTIVERIA!! CHE SCHIFO IL MACELLAIO E MESTIZIA!!! 1/2



#GrandeFratello #luzzers pic.twitter.com/OglJPcby0f — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) January 9, 2024

Ovviamente la Luzzi si è arrabbiata anche con Letizia perché lei sa cosa vuol dire perdere un padre e non le è mai andata vicino per chiederle come stesse: “Sono passati diciassette giorni…“. Fatto sta che Fiordaliso ha detto di essere stufa di stare nella casa, ma Vittorio ha replicato: “Semmai sono gli altri a dover uscire“.

2/2

ABERRANTI LE MENTI CONTORTE IN QUELLA CASA! pic.twitter.com/IgKB2gg4J2 — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) January 9, 2024

Alla fine del discorso tutti i presenti hanno affermato che non vogliono più avere a che fare con Paolo e Letizia perché continuano ad attaccarli, inventarsi bugie su di loro e a non avere un vero rapporto. Vedremo come procederanno i prossimi giorni.