Anticipazioni Uomini e donne, Andrea Nicole torna nel programma

1 Anticipazioni Uomini e donne: il ritorno di Andrea Nicole

In questi giorni si sono svolte un paio di registrazioni del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne ringraziamo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover per le anticipazioni. Per i tronisti le storie sono andate avanti con qualche colpo di scena e non sono mancate le novità anche tra le dame e i cavalieri. Ma soprattutto c’è stato un ritorno nel programma: Andrea Nicole. Ma andiamo con ordine.

Nella registrazione del 27 gennaio c’è stata un’accesa discussione tra Matteo Ranieri e Armando Incarnato, poiché il cavaliere ha chiesto a Denise di uscire. Tra l’altro il tronista si è arrabbiato anche molto con la corteggiatrice per questo motivo. Matteo è anche scoppiato a piangere per essersi sentito tradito da un amico, infatti alla fine Armando ha chiesto scusa e ha fatto un passo indietro. Mentre il tronista si è chiarito con Denise e le ha chiesto scusa. In esterna con Federica, invece, c’è stato un bacio. Luca è uscito sia con Eleonora che con Lily. Gemma Galgani non è uscita con nessuno, ma ha notato un signore nuovo: Franco. Ida Platano, invece, dopo la puntata precedente è scoppiata a piangere perché Maria le aveva fatto una domanda su Riccardo. Lei ammette che sarà difficile trovare un amore coinvolgente come quello con lui.

Nella registrazione avvenuta venerdì 28 gennaio Andrea Nicole è stata ospite insieme alla sua scelta Ciprian. La notizia un po’ sconvolge poiché la “scelta” era stata piena di polemiche. Ricordiamo infatti che Gianni e Tina avevano accusato la coppia di essere d’accordo da mesi e di aver preso in giro in programma. Soprattutto Sperti era davvero furioso. Maria De Filippi, invece, era più pacata e soprattutto aveva incolpato il corteggiatore visto che era palese che sarebbe stato lui la scelta.

La sua presenza lì, anche solo come ospite, sorprende un po’ e infatti in tanti si aspettavano di non rivederli mai più nel dating show. Forse in questi mesi gli animi si sono un po’ distesi e hanno avuto modo di parlarne. Purtroppo non abbiamo ulteriori anticipazioni di questa registrazione di Uomini e donne riguardo quello che hanno detto in puntata su Andrea Nicole. E quindi non sappiamo se magari la coppia si è chiarita anche con gli opinionisti. Vedremo quando andrà in onda la puntata. Ospiti sono stati anche la coppia del Trono Over Isabella e Fabio.

Ma vediamo alcune dichiarazioni di Andrea Nicole e Ciprian fatte di recente riguardo quello che era accaduto nel programma…