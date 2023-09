Anticipazioni Uomini e donne, scoppia la lite tra Roberta e Cristina

NEWS

Debora Parigi | 14 Settembre 2023

Uomini e donne

Le anticipazioni della registrazione del 14 settembre di Uomini e donne

Nella giornata di oggi, giovedì 14 settembre, c’è stata una registrazione di Uomini e donne, per le cui anticipazioni ringraziamo come sempre Lorenzo Pugnaloni. Ma cosa è successo in questa puntata che vedremo tra alcune settimane? Partiamo subito dal Trono Over.

Gemma Galgani sta conoscendo un cavaliere molto giovane ed è stata con lui in Sardegna, dove lui aveva un lavoro. La dama era davvero molto contenta di questa uscita e di questa conoscenza. Quindi hanno detto di voler proseguire con la frequentazione. Di nuovo nessuna traccia di Armando. Quindi sembra proprio che non sia stato richiamato dalla redazione per far parte del parterre maschile. O magari è stato lui a decidere di non partecipare. Al momento non ha detto nulla sui social.

Andando avanti, il cavaliere Alessio è uscito con Barbara e con un’altra dama. Ma Barbara ha deciso di chiudere la conoscenza, lo ha proprio mollato. Il motivo? Lui ha baciato l’altra dama con cui è uscito. Inoltre è scoppiata una piccola lite in studio tra Cristina e Roberta. Non sappiamo però i motivi.

Concludiamo le anticipazioni di questa puntata di Uomini e donne parlando del Trono Classico. A tal proposito, Cristian è uscito in esterna con una ragazza che si chiama Virginia. Per quanto riguarda Beatrix, la ragazza che interessa a entrambi i tronisti, non è stata portata in esterna da nessuno dei due. Manuela, invece, ha fatto un’esterna con Carlo.

Per il momento le anticipazioni del programma di Maria De Filippi finiscono qui. Sembra che la puntata sia stata meno spumeggiante del solito, ma a volte la messa in onda riserva sorprese. Vedremo infatti come sarà la lite tra Roberta e Cristina. Intanto vi diciamo che domani vedremo il continuo della registrazione la cui messa in onda è iniziata oggi.