Anticipazioni Uomini e donne 28 agosto: nuovo corteggiatore per Gemma

1 Anticipazioni Uomini e donne Trono Over: nuovo corteggiatore per Gemma

Dopo la prima registrazione di Uomini e donne, avvenuta giovedì 27 agosto, le anticipazioni riportate dal sito Il Vicolo delle News, che ringraziamo, riportano un’altra puntata registrata venerdì 28 agosto. Da queste anticipazioni possiamo confermare che il Trono Classico e il Trono Over di Uomini e donne quest’anno saranno insieme.

La registrazione di Uomini e donne anche oggi è partita dal Trono Over e da Gemma Galgani, come al solito, a cui è stata dedicata un’ora e mezzo di puntata. Si è iniziato da un filmato in cui si è visto che dopo la registrazione del giorno prima la dama ha avuto un confronto con Nicola in studio. Successivamente ha fatto un’esterna fuori dagli studi Elios, nel parcheggio, con il suo nuovo corteggiatore, arrivato proprio nella prima puntata. Si tratta di un signore vicentino di 62 anni che ricorda Lorenzo Lamas negli anni ’90: capelli lunghi, jeans, scarpe a punta e pieno di anelli. Nella prima puntata, prima che entrasse, Gemma si aspettava un signore anziano. Ma vedendolo è rimasta piacevolmente sorpresa, trovandosi un tipo molto giovanile.

In studio, tutti hanno attaccato Nicola perché secondo loro non è davvero interessato, ma vuole approfittare di lei solo per un po’ di notorietà.

Parlando di Pamela ed Enzo, le anticipazioni del Trono Over di Uomini e donne rivelano che lei non era presente, ma sono comunque tornati sull’argomento. Armando, infatti, ha attaccato Enzo, difendendo la dama pugliese, così come Gianni. C’è stato anche un battibecco con Tina, poiché l’opinionista è ancora arrabbiata per la storia del suo numero di telefono che è riuscita ad avere Pamela. Comunque Enzo ha chiesto il numero a Valentina, ma lei ha rifiutato, perché non vuole essere messa in mezzo nelle sue questioni con Pamela. Armando invece ha chiesto il numero di una del parterre. Lei gliel’ha dato, ma non sono usciti perché lei preferiva stare con le amiche quella sera. Da qui è nata una discussione.

I fan di Ida e Riccardo si chiedono ancora cosa ne è stato di loro, ma anche questa volta nessuna presenza nel programma come ospiti. Attendiamo sviluppi.

Adesso passiamo al Trono Classico…