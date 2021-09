Anticipazioni Uomini e donne 6 settembre

Lunedì 6 settembre è stata registrata una nuova puntata della nuova stagione di Uomini e donne per il trono Classico e per quello Over e ringraziamo oggi il portale Uomini e donne classico e over per le anticipazioni.

La registrazione è iniziata come sempre dal Trono Over e in particolare da Gemma Galgani. La dama, come vi abbiamo già raccontato, ha deciso di iniziare la nuova stagione con una novità e cioè un seno nuovo. Probabilmente con questo credeva di poter essere più attraente per i cavalieri presenti, ma così non è, almeno per ora.

Sedutasi al centro dello studio, la Galgani si è subito lamentata del fatto che non ha corteggiatori (siamo già alla terza registrazione). Ma non solo, ha accusato Tina Cipollari di essere la causa di tutto questo. Secondo la dama, infatti, gli uomini non si avvicinerebbero a lei perché intimoriti dall’opinionista. Inutile dire che tra loro è iniziata una fortissima discussione, come accade ogni volta.

Parlando sempre del Trono Over, segnaliamo che Ida Platano sta continuando ad uscire con Marcello. I due, la scorsa volta, avevano raccontato che c’era stato un bacio. Poi la dama era rimasta poco contenta del fatto che lui si fosse addormentato mentre erano in stanza. Ma il cavaliere aveva spiegato che non si riposa abbastanza per fare in su e giù con le registrazioni, però è davvero interessato. Ida quindi gli ha creduto ed è anche lei molto interessata a questa conoscenza. Per chi se lo chidesse, Riccardo non era presente in studio.

Concludiamo queste anticipazioni di oggi di Uomini e donne con il Trono Classico, a cui è stato dedicato meno tempo. Nicole è uscita in esterna con un ragazzo di nome Gabrio, mentre Matteo con una corteggiatrice che si chiama Noemi. Di Roberta e Joele, invece, non si è parlato. In generale, comunque, i tronisti sono ancora all’inizio e al momento non ci sono grandi eventi da segnalare.

Novella 2000 © riproduzione riservata.