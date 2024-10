In un’intervista il concorrente Ballando con le Stelle, Tommaso Marini ha lanciato una stoccata a uno dei protagonisti: “Con uno non andrei a cena, ha una maschera”.

Tommaso Marini lancia una stoccata

A Ballando con le Stelle è tra i concorrenti protagonisti c’è anche Tommaso Marini. Campione del mondo e d’Europa nel fioretto e medaglia d’argento a squadre alle Olimpiadi, oggi nel programma di Milly Carlucci è accanto a Sophia Berto e spera di arrivare in fondo alla competizione.

Al settimanale Chi Tommaso Marini ha parlato dell’avventura nel dance show di Rai 1 e si è aperto un po’. Ha fatto sapere che tra alcune delle difficoltà che sta affrontando nel programma c’è quello di raccontarsi con delle clip strappalacrime:

“Ovvio che anche io ho i miei vissuti tristi, ma non credo che questo sia il momento di mettere a nudo le mie fragilità, prima vorrei mostrare il bello”, ha detto Tommaso Marini. Lo schermidore ha fatto sapere che non è pronto a parlare dei suoi problemi a 4 milioni di persone.

LEGGI ANCHE: Lorenzo Spolverato nomina Maria Vittoria ma a lei fa intendere di non averla votata

Poi per Tommaso Marini c’è stato spazio anche per i suoi concorrenti preferiti di Ballando con le Stelle. Tra questi indica senza dubbio Anna Lou Castoldi e Federica Nargi. Nonostante ciò però ha lanciato una frecciatina: “In realtà c’è qualcuno con cui non andrei a cena, non dirò chi ma è facile. È molto diverso dalla maschera che indossa in tv”.

Nel suo lungo discorso Tommaso Marini ha parlato anche del suo stile, che spesso non è parlato inosservato. Ma per lui non è un problema. L’essere considerato “diverso” è per lui sintomo di una società retrograda. Per quanto riguarda l’abbigliamento invece ha fatto sapere che ha ereditato un’idea artistica della moda grazie ai suoi genitori.

Per quanto riguarda l’amore invece ha affermato che odia darsi etichette e non se ne darà mai una: “So solo che amo fare quello che mi piace e non sento il bisogno di definirmi”, ha chiuso Tommaso Marini nell’intervista.