In uno sfogo Shaila Gatta ha attaccato Javier Martinez: “Ha il diavolo dentro, mi fa paura”. Gessica Notaro sui social non è rimasta a guardare e ha sbottato contro la gieffina.

Shaila Gatta attacca Javier: “Ha il diavolo dentro”

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono davvero inseparabili ormai e non nascondono più la loro passione nemmeno davanti alle telecamere. Tornati in Italia dopo l’esperienza al Gran Hermano si sono trovati a fare i conti con la Casa “contro” di loro, ma in particolare con Javier Martinez, che ha mal digerito il comportamento della ballerina.

In diverse occasioni ieri Shaila Gatta si è detta molto delusa da Javier Martinez per l’atteggiamento avuto nei suoi confronti. Certe cose secondo lei avrebbe dovuto evitarle: “Non so se ce l’ha con me, magari si vuole vendicare. Ma che uomo è, che schifo. Non è un gentiluomo. Sta inciuciando ovunque e ha detto che avrei dato della poco di buono ad Amanda”, ha detto sfogandosi con le Non è la Rai.

Ma non è finita qui, perché in un altro discorso, Shaila Gatta ha fatto anche delle altre esternazioni su Javier Martinez. Durante uno sfogo con Lorenzo Spolverato (che ha fatto sapere di aver avuto un confronto con lui), la ballerina ha detto parole forti:

“Mi sembra veramente ridicolo tutto questo. Ma questo qui con me è così, pensa fuori com’è… un diavolo! Ma che ha dentro? Tiene il diavolo dentro! Mamma mia! E pensa se stavamo insieme, che paura!”. E ancora Shaila Gatta: “Mi fanno paura ste persone ma grazie Gesù che me l’hai tolto davanti, anzi che me lo sono tolgo davanti. Che cattiveria, che paura che questa gente mi fa. Io ho subito le peggio schifezze dagli uomini, i peggiori maltrattamenti”.

Gessica Notaro attacca Shaila

Il duro sfogo di Shaila Gatta non è sfuggito agli utenti e ha fatto il giro dei vari social. A commentare la situazione tra la gieffina e Javier ci ha pensato persino Gessica Notaro. L’attivista già qualche settimana fa aveva detto la sua, prendendo le difese di Javier.

Poi ieri sui social ha condiviso i momenti citati precedentemente nell’articolo e ha voluto intervenire e dire la sua. Gessica Notaro non si è risparmiata verso Shaila Gatta:

“Cara Shaila. Ho sperato fino all’ultimo di non dover intervenire. Ma ora mi hai veramente stancata. E delle persone come te che la gente deve avere paura, non di Javier. Se tu fossi stata veramente vittima dei peggio maltrattamenti da parte degli uomini, ti assicuro che non parleresti così. Tu non sai nemmeno che faccia abbia il diavolo. Se vuoi te lo racconto io”, ha detto Gessica Notaro contro Shaila Gatta.

Probabilmente tutto questo verrà fuori in puntata lunedì prossimo. E non mancheranno discussioni!