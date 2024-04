NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Aprile 2024

Belve

Nel corso della chiacchierata a Belve, che andrà in onda questa sera in prima serata, Antonella Clerici ha anche commentato l’eventuale conduzione di Sanremo 2025.

Antonella Clerici su Sanremo 2025

Questa sera Antonella Clerici sarà ospite della nuova puntata di Belve, come sempre in onda su Rai 2 alle 21.20. Nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani la celebre conduttrice affronterà diversi argomenti e in queste ore sono già emerse le prime anticipazioni su quello che vedremo. Durante l’intervista la Clerici per la prima volta farà il nome del cantante legato al sugo gate, che si rifiutò di partecipare al suo Festival di Sanremo nel 2010. Ma non solo. La presentatrice affronterà anche momenti del suo passato e di certo ne vedremo di belle.

LEGGI ANCHE: Belve, Antonella Clerici commenta l’addio di Amadeus alla Rai e il suo passaggio sul NOVE

Come se non bastasse a Belve Antonella menzionerà anche il capitolo Sanremo 2025, di cui si sta tanto discutendo in queste ultime settimane. Dopo l’addio di Amadeus, che ha ufficializzato il passaggio sul Nove, è infatti partito il toto nome sul prossimo conduttore della kermesse musicale e in rete è spuntato anche quello della presentatrice di È sempre mezzogiorno.

A Belve dunque, come ci rivelano le anticipazioni, Antonella Clerici ha commentato l’eventuale conduzione del Festival di Sanremo 2025, ammettendo però di non aver ricevuto ancora alcuna offerta. Queste le sue dichiarazioni, che in queste ore stanno già facendo il giro del web: “Non me l’ha chiesto nessuno, mai. Magari direi di no. Ho i miei programmi e ho le mie cose, non me ne frega niente. Peggio per loro“.

Insomma pare dunque che al momento Antonella non sia in lizza per la conduzione di Sanremo 2025. Tuttavia la Clerici è totalmente concentrata sui suoi programmi, che continuano ad avere un successo incredibile. Ma che altro racconterà la conduttrice questa sera a Belve? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento su Rai 2 con Francesca Fagnani e i suoi ospiti.