Antonella Clerici: ecco con chi condurrebbe il Festival di Sanremo

1 In una lunga intervista, Antonella Clerici svela con chi vorrebbe condurre il Festival di Sanremo

Indubbiamente tra i volti Rai più amati di sempre c’è Antonella Clerici, da sempre seguitissima dal grande pubblico. Come è noto, solo qualche mese fa la conduttrice era finita al centro dell’attenzione mediatica per via dell’esclusione dai palinsesti della rete. Tuttavia ad oggi pare che tutto si sia risolto per il meglio, e i telespettatori attendono con ansia di rivedere Antonella sul piccolo schermo. Come è noto, nel mentre, la Clerici tra qualche giorno salirà sul palco del Teatro Ariston, per prendere parte al Festival di Sanremo 2020, in qualità di una delle vallette di Amadeus. L’ex volto de La Prova del Cuoco, arriverà alla kermesse musicale nel corso della quarta serata, venendo affiancata da Francesca Sofia Novello. Tanta è l’attesa per la partecipazione della conduttrice, che di certo non deluderà le aspettative

Come in molti ricorderemo, solo qualche anno fa, nel 2010, proprio Antonella Clerici ha condotto il Festival di Sanremo, ottenendo un successo meritatissimo. La presentatrice, ad oggi, non esclude un ipotetico ritorno alla kermesse. Il volto Rai, infatti, prenderebbe nuovamente in mano le redini della manifestazione molto volentieri, stavolta però, venendo affiancata da due grandi volti. Nel corso di una lunga intervista per Vanity Fair, Antonella ha svelato con chi condurrebbe il Festival di Sanremo. Parliamo di niente che meno che di Laura Pausini e Maria De Filippi, con le quali la Clerici ha un ottimo rapporto. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ma certo, mi piace l’idea di una conduttrice Rai e di una Mediaset insieme a una cantante colloquiale e simpatica come Laura. Adesso, però, è l’ultimo dei miei pensieri: questo è il Festival di Amadeus e la mia concentrazione sarà solo per lui”

Che tra qualche anno Antonella Clerici riesca a realizzare il suo sogno? Nel mentre la conduttrice ha anche svelato alcune curiosità legate alle sue precedenti partecipazioni al Festival di Sanremo. Leggiamo cosa ha raccontato.