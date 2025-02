Ritorno in grande stile per Antonella Clerici al Festival di Sanremo 2025! La conduttrice si è presentata sul palco con un abito elegantissimo, presentata dal suo collega e grande amico Carlo Conti.

Il ritorno di Antonella Clerici a Sanremo 2025

Finalmente il Festival di Sanremo ha preso il via con la sua lunga diretta della prima serata, nonostante qualche piccolo intoppo iniziale (risolto in pochissimi secondi). Carlo Conti questa sera condivide il palco in compagnia di Gerry Scotti e Antonella Clerici. E proprio il padrone di casa ci ha tenuto a condividere l’ingresso della conduttrice con il pubblico, concedendole la passerella che professioniste come lei certamente meritano.

E Antonella Clerici non ha deluso le aspettative! La conduttrice si è presentata elegantissima sul palco, da vera DIVA, si è mostrata in tutta la sua maestosità, con indosso un abito meraviglioso. Sia Carlo Conti che Gerry Scotti, dopo averci scherzato su, ci hanno tenuto a complimentarsi con lei per la scelta dell’outfit.

Entrambi si sono offerti di accompagnare Antonella Clerici nella lunga scalinata del Teatro Ariston di Sanremo 2025, per poi concederle l’applauso da parte del pubblico in sala. C’è stato un bell’applauso e l’abbraccio con i due compagni di viaggio.

Peraltro Antonella Clerici è, tra le conduttrici, colei che vanta più Festival condotti. Un primato mica da poco! Stavolta lo fa nelle vesti di co-conduttrice e chissà che in futuro non riusciremo a rivederla ancora una volta al timone di questa meravigliosa macchina che è Sanremo!