La prima serata di Sanremo 2025 sta per cominciare: ecco la scaletta completa con tutti gli orari delle esibizioni e non solo.

Al via il Festival di Sanremo 2025

Questa sera prende ufficialmente il via il Festival di Sanremo 2025, l’evento musicale più atteso dell’anno, e poco fa è stata annunciata la scaletta completa della prima serata.

Il programma dettagliato include gli orari delle esibizioni dei cantanti in gara, i momenti dedicati agli ospiti, le pause pubblicitarie e i vari intermezzi che arricchiranno lo spettacolo.

L’attesa è altissima, sia per le performance degli artisti che per le sorprese che Carlo Conti, al timone di questa edizione, ha riservato al pubblico. La serata inaugurale sarà un mix di emozione, musica e spettacolo, con tutti e 29 i cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston per presentare i loro brani inediti.

Non mancheranno ospiti d’eccezione e momenti iconici, capaci di tenere incollati milioni di spettatori davanti alla TV. Con l’annuncio ufficiale della scaletta, i fan possono finalmente organizzarsi per non perdere i momenti clou della serata.

Quale artista si esibirà per primo? A che ora è prevista l’apparizione degli ospiti? E soprattutto, a che ora finirà la lunga diretta? Scopriamo nel dettaglio tutti gli orari e i momenti salienti di questa prima serata sanremese con la scaletta.

Scaletta orari prima serata di Sanremo 2025

20.45: APERTURA con omaggio ad Ezio Bosso

20.48: Ingresso di Carlo Conti e spiegazione regolamento

20.51: Esibizione GAIA

20.57: Esibizione FRANESCO GABBANI

21.03: Ingresso Gerry Scotti

21.06: Esibizione RKOMI

21.12: Esibizione NOEMI

21.18: Pubblicità

21.23: Ingresso Antonella Clerici

21.26: Esibizione IRAMA

21.32: Esibizione COMA_COSE

21.38: Esibizione SIMONE CRISTICCHI

21.44: Esibizione MARCELLA BELLA

21.50: Esibizione ACHILLE LAURO

21.56: Pubblicità

22.01: Ospiti Noa e Mira Awad, si esibiscono

22.10: Esibizione GIORGIA

22.16: Esibizione WILLIE POYOTE

22.22: Pubblicità

22.27: Presentazione esterno Teatro Ariston

22.47: Esibizione ROSE VILLAIN

22.53: Momento TIM con tutto il pubblico

22.55: Pubblicità

23.03: Esibizione OLLY

23.09: Esibizione ELODIE

23.16: Esibizione SHABLO FT. GUÈ, JOSHUA, TORMENTO

23.22: Esibizione MASSIMO RANIERI

23.30: Pubblicità

23.35: Collegamento con Suzuki Stage

23.41: Esibizione TONY EFFE

23.47: Esibizione SERENA BRANCALE

23.53: Esibizione BRUNORI SAS

00.01: Tg 1 Sera

00.03: Esibizione MODÀ

00.09: Esibizione Clara

00.16: Esibizione LUCIO CORSI

00.22: Esibizione FEDEZ

00.28: Pubblicità

00.38: Esibizione BRESH

00.44: Esibizione SARAH TOSCANO

00.50: Pubblicità

00.55: Esibizione JOAN THIELE

01.01: Esibizione ROCCO HUNT

01.07: Esibizione FRANCESCA MICHELIN

01.13: Esibizione THE KOLORS

01.19: Collegamento Dopo Festival

01.23: Pubblicità

01.28: Collegamento Rai Radio 2

01:30: CLASSIFICA PROVVISORIA

01.35: FINE