FantaSanremo vola oltre i nostri confini e raggiunge la Spagna: persino la nota squadra di calcio Atletico Madrid partecipa alla simpatica competizione legata al Festival di Sanremo.

L’Atletico Madrid si lancia nel FantaSanremo

L’Atletico Madrid sorprende tutti e si unisce all’entusiasmo per il Festival di Sanremo e il FantaSanremo. La squadra spagnola ha infatti condiviso sui propri canali social un post che la vede coinvolta con questa divertente iniziativa legata alla kermesse musicale italiana.

Sul profilo Instagram ufficiale, i Colchoneros hanno pubblicato uno screenshot della loro formazione per il FantaSanremo, dimostrando di aver studiato attentamente il regolamento e le strategie del gioco.

A guidare la squadra musicale dell’Atletico è Bresh, scelto anche come capitano, mentre a completare la formazione troviamo Noemi, Tony Effe, Rocco Hunt, Modà, Coma_Cose e Willie Peyote.

Ci troviamo di fronte ad una selezione che unisce artisti di generi diversi, spaziando dal pop alla trap, dal rap al cantautorato indie.

Nella didascalia del post, scritto interamente in italiano, il club spagnolo ha coinvolto i propri follower con un simpatico messaggio: “Abbiamo studiato, siamo pronti. Voto alla nostra squadra?”.

Un gesto quello del club spagnolo che ha subito catturato l’attenzione dei tifosi italiani e degli appassionati del FantaSanremo, scatenando una pioggia di commenti e reazioni divertite.

L’iniziativa dell’Atletico Madrid dimostra è l’ennesima dimostrazione di quanto il FantaSanremo sia diventato un fenomeno virale capace di coinvolgere anche realtà lontane dal mondo della musica.

Il celebre gioco, nato come passatempo tra amici, è ormai un appuntamento fisso per appassionati e VIP, e ora anche per una squadra di calcio di fama internazionale. Ora non resta che vedere se la squadra musicale scelta dal club spagnolo sarà all’altezza delle aspettative.