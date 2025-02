Tramite un post sui social Maria De Filippi ha mandato un in bocca al lupo agli ex allievi di Amici oggi a Sanremo 2025

A pochi minuti dall’inizio del Festival di Sanremo 2025 Maria De Filippi ha fatto mandare dalla produzione di Amici un in bocca al lupo agli ex allievi che oggi sono in gara nella kermesse.

L’augurio di Maria De Filippi

Anche quest’anno non potevano mancare sul palco dell’Ariston tanti cantanti che hanno frequentato la scuola più famosa della televisione. Negli anni, infatti, Amici ha accolto diversi talenti e molti di loro hanno avuto un successo impressionante. Tra questi possiamo citare Alessandra Amoroso, Emma o Annalisa e tutte loro hanno in comune qualcosa di molto particolare: hanno preso parte al Festival di Sanremo.

Anche nel 2025 Carlo Conti non ha voluto farsi scappare alcuni volti noti che sono passati per i banchi del talent. Tra i più recenti ricordiamo Sarah Toscano, che ha vinto e ha avuto una crescita che le hanno riconosciuto anche i professori che non era riuscita a convincere fin dall’inizio.

L’in bocca al lupo di Maria De Filippi agli ex allievi oggi a Sanremo 2025

Tra gli altri anche Irama, The Kolors, Elodie e Gaia. Ed è per tale ragione che Maria De Filippi ha fatto pubblicare un post nelle Stories del profilo Instagram ufficiale di Amici per augurare loro buona fortuna per questa strepitosa avventura. Speriamo che a qualcuno di loro questo augurio porti fortuna e riesca a fare raggiungere la vetta o per lo meno le prime posizioni.

Voi che cosa ne pensate?