Vincenzo Chianese | 24 Aprile 2024

A seguito del botta e risposta con Ligabue, oggi in diretta a È sempre mezzogiorno Antonella Clerici ha replicato al rocker e mette fine al sugo gate, facendo anche una proposta al cantante.

La proposta di Antonella Clerici a Ligabue

In queste ore sul web si parla solo del caso del sugo gate, riportato alla luce da Antonella Clerici. Chi la segue, sa bene che da anni la conduttrice ha fatto una rivelazione sul suo Festival di Sanremo, parlando di un cantante che si sarebbe rifiutato di partecipare poiché la conduttrice “sapeva troppo di sugo”. Ieri sera così, nel corso dell’intervista a Belve la Clerici per la prima volta ha deciso di fare il nome di questo artista, che sarebbe nientemeno che Ligabue. La presentatrice tuttavia fin dal primo momento ha sottolineato di non avere la certezza dell’accaduto e ha precisato di essere disposta a fare le sue scuse al rocker, qualora si fosse trattato di una bugia.

Poco dopo la rivelazione dunque il cantante è prontamente intervenuto sui social, negando di aver mai pronunciato simili dichiarazioni. Ma non solo. L’artista ha anche svelato il vero motivo per cui non ha partecipato al Sanremo di Antonella Clerici mettendo così a tacere i pettegolezzi. Poco fa però, a seguito del botta e risposta, è accaduto qualcosa di inaspettato. Nel corso della diretta di È sempre mezzogiorno, Antonella ha replicato nuovamente a Ligabue, facendo una proposta al rocker e mettendo fine al sugo gate. Queste le dichiarazioni della Clerici:

“Ligabue ha risposto e ha detto che non era vero, che non era lui. Io gli credo naturalmente, la certezza non ce l’ho e la verità forse non si saprà mai. Io però avrei una proposta. Facciamo una cosa Liga, vieni con il Lambrusco e io ti metto su il sugo. Ti aspettiamo quando vuoi e finisce qui”.

Ligabue dunque accoglierà l’invito di Antonella Clerici?