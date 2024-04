Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Aprile 2024

Belve

Questa sera Antonella Clerici è stata intervistata da Francesca Fagnani a Belve e in tale occasione la conduttrice ha spiegato chi è il cantante protagonista del “sugo-gate“. Ecco che cos’è successo durante l’intervista.

La rivelazione di Antonella Clerici

Come già annunciato negli scorsi giorni Antonella Clerici è stata ospite di Belve in occasione della penultima puntata. Nello stesso appuntamento abbiamo potuto vedere anche Lory Del Santo e Margherita Buy, ma ciò che ha detto la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha interessato tutto il pubblico.

Antonella stessa in passato aveva confessato l’esistenza di un cantante che nel 2010 avrebbe rifiutato di partecipare al Festival di Sanremo da lei presentato per una motivazione molto bizzarra. Questo artista, di cui la Clerici non ha mai voluto fare il nome, avrebbe affermato: “Non ci vado perché lei sa troppo di sugo”.

Finalmente a Belve però Antonella Clerici ha finalmente rotto il silenzio e ha rivelato di chi si tratta. Qui di seguito possiamo leggere tutto ciò che ha dichiarato alla Fagnani, compresa la premessa in base alla quale sono solo voci che le sono state riferite:

“Glielo dirò. A me l’hanno riferito. Non è che lui è venuto da me a dirmi che sapevo di sugo. Premetto: se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse. Era Ligabue. Io ho fatto di tutto per averlo al mio Festival, sono rimasta così male”.

Bisogna che tutto ciò venga preso con le pinze, in quanto non abbiamo certezze. Voi ve lo aspettavate? Fatecelo sapere con un commento e non dimenticate che potrete rivedere la puntata di Belve in streaming su RaiPlay.