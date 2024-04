Ligabue replica ad Antonella Clerici: la verità sul suo coinvolgimento nel sugo-gate (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Aprile 2024

Belve

Luciano Ligabue ha risposto ad Antonella Clerici dopo il suo inaspettato coinvolgimento in quello che ormai ha preso il nome di sugo-gate.

La risposta di Ligabue ad Antonella Clerici

Qualche tempo fa Antonella Clerici aveva raccontato che nel 2010 un noto cantante aveva rifiutato di partecipare al suo Festival di Sanremo perché, secondo lui, sapeva di sugo. Una frase che l’ha molto ferita ma per anni non ha mai fatto il nome del ‘colpevole’.

Questa sera a Belve ha però cambiato idea e nell’intervista senza filtri con Francesca Fagnani ha confessato tutto. Prima tuttavia ha voluto precisare anche che il fatto le è stato riferito da terzi e non l’ha vissuto in prima persona:

“Glielo dirò. A me l’hanno riferito. Non è che lui è venuto da me a dirmi che sapevo di sugo. Premetto: se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse. Era Ligabue. Io ho fatto di tutto per averlo al mio Festival, sono rimasta così male”.

A questo punto, a distanza di alcune ore, Luciano Ligabue ha replicato alle accuse su quello che ormai ha preso il nome di sugo-gate. Nel tweet che possiamo trovare sui social leggiamo: “Cara Antonella Clerici, ovviamente non ha ai detto una cosa del genere. Certe frasi non mi appartengono“. Questa sua replica ha da una parte chiuso la questione, ma dall’altra per molti rimarrebbe aperta.

La risposta di Ligabue ad Antonella Clerici

Esiste davvero il cantante che ha detto la frase contro la Clerici? Oppure rimarrà per sempre solo una voce di corridoio? Lo scopriremo solo in futuro, ma per il momento possiamo solo aspettare. L’unica cosa certa è che Ligabue ha smentito.