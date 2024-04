Fedez: “Sono ossessionato dal fare denaro divertendomi”

NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Aprile 2024

Fedez

Nel corso di una recente intervista Fedez ha parlato del suo rapporto con i soldi, facendo così una precisazione.

Le dichiarazioni di Fedez

In queste settimane si è molto parlato di Fedez, per via della recente separazione da Chiara Ferragni, con la quale ormai i rapporti sembrerebbero essere più tesi che mai. Solo nelle ultime ore infatti i Ferragnez hanno smesso di seguirsi sui social, segno dunque che la frattura al momento pare essere insanabile. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, oggi Federico è tornato al centro dell’attenzione mediatica.

Tutto è iniziato quando il cantante è stato ospite del podcast Gurulandia. Nel corso della chiacchierata così il rapper ha parlato del suo rapporto con i soldi e ha esordito affermando: “Tutti pensano che io sia ossessionato dal denaro. Purtroppo, anzi, per fortuna no. Io sono ossessionato dal fare denaro divertendomi”.

Tuttavia poco dopo Fedez ha provato a spiegare il suo pensiero, entrando più a fondo nella questione e dichiarando: “Il vero lusso non è diventare ricchi. Io conosco un sacco di gente ricca che non è felice. Il segreto è essere ricchi e felici. I soldi risolvono un problema, non risolvono tutti i problemi. Quindi il mio scopo nella vita, oltre a cercare di fare qualcosa di buono e cercare di lasciare un’impronta che sia positiva in questo mondo, è anche quello di riuscire a costruire delle cose dove però per arrivare a un obiettivo devo divertirmi. L’adrenalina, capito? Sennò non ne vale la pena”.

Nel mentre il rapper in questi giorni si sta adeguando alle sua nuova vita da single e si sta concentrando a pieno sui suoi figli Leone e Vittoria. Dal suo canto anche Chiara Ferragni, dopo un lungo periodo lontana dai social, sembrerebbe aver deciso di affrontare la situazione e di riprendere in mano la sua vita. Ma siamo dunque davvero giunti al capitolo finale della saga Ferragnez? Non resta che attendere per scoprirlo.