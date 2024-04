Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Aprile 2024

Belve

Tra Antonella Clerici e Barbara d’Urso, come rivelato nell’intervista a Belve, i rapporti non sono stati dei migliori in questi anni. Andiamo a scoprire come stanno le cose oggi.

Antonella Clerici sul rapporto con Barbara d’Urso

Sapete perché Antonella Clerici si è sentita delusa e ferita da Barbara d’Urso negli ultimi tredici anni? Tutto risale a quando l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha mandato in onda un servizio sui tradimenti dell’ex compagno della collega, promettendo anche un’intervista esclusiva con l’amante:

“Era il 2011 e ci fu il tradimento del mio ex compagno Eddy. ‘Chi’ pubblicò le foto in copertina di lui in atteggiamenti affettuosi con questa donna. E devo dire che nessuno ne parlò, come si fa? Io sono una signora della televisione, non è che sono proprio l’ultima arrivata.

Lei invece aprì Pomeriggio 5, non solo facendo vedere la foto della copertina, ma dicendo che il giorno dopo avrebbero avuto in esclusiva l’amante di Eddy. Questo a me ferì moltissimo perché non lo avrei mai fatto nei confronti di una mia collega”.

Antonella Clerici ha rivelato di essere riuscita a bloccare quello scoop, ma ha comunque trovato il gesto della collega abbastanza sgradevole. Ha affermato che lei non si sarebbe mai comportata in quel modo nei confronti di una collega.

Tuttavia ha riconosciuto un dono a Barbara d’Urso, sostenendo che ormai sono passati diversi anni e la conduttrice sa fare molto bene il suo lavoro. Hanno solo uno stile differente, ma ciò non toglie il fatto che sia stata ferita:

“Riuscimmo a bloccare l’intervista, l’ho trovata una cosa molto sgradevole. Lo scoop a tutti i costi per me è brutto. Poi parliamo di 10 anni fa, Lei sa fare il suo lavoro, non ha il mio stile di conduzione. Ed è l’unica volta che sono rimasta veramente ferita”.