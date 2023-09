Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi al TG1 e scoppia in lacrime in diretta

NEWS

Debora Parigi | 6 Settembre 2023

Momento molto commovente per Antonella Clerici al TG1 quando ha rivisto alcune vecchie immagini in compagnia di Fabrizio Frizzi

Il ricordo di Antonella Clerici verso il collega e amici Fabrizio Frizzi

Oggi nell’appuntamento della mattina del TG1 è stata ospite Antonella Clerici per parlare del suo programma È sempre Mezzogiorno. La conduttrice, infatti, tornerà in onda con la trasmissione culinaria a partire da lunedì 11 settembre. E in collegamento dalla sua abitazione ha parlato un po’ del ritorno in TV dopo l’estate.

Nessuno spoiler, però, sulla nuova edizione del programma. Ha comunque raccontato il suo stato d’animo per la ripartenza. “Lunedì si riparte. Sono molto felice perché per me è un appuntamento quotidiano con le persone. Mi piace tenere compagnia, cucinare, chiacchierare. Parlo di tutto, di vita, di quotidianità”, ha detto.

Tanti sono stati gli argomenti trattati nel corso dell’intervista, inerenti soprattutto alla carriera di Antonella Clerici. A tal proposito, sono andate in onda alcune vecchie immagini con Fabrizio Frizzi, collega e soprattutto amico, venuto a mancare molti anni fa. Rivedere quelle scene è stato molto toccante per la conduttrice che si è commossa. “Queste immagini per me sono sempre faticose perché lì c’era la speranza”, ha detto tra le lacrime.

La Clerici ha anche parlato della figlia di Frizzi, Stella, che vede ogni estate. E proprio su di lei ha raccontato che è la degna erede di suo padre e potremmo vederla presto in TV. “Sono sicura, spero di esserci ancora quando lei debutterà”, ha concluso.

Non sono mancati i ricordi del Festival di Sanremo 2010 che la vide alla conduzione in solitaria. Tra l’altro non fu nemmeno un’edizione facile per lei. Difatti, nel tornare su questo argomento, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa dichiarando: “Ho condotto da sola, veramente da sola. Io non avevo neanche un partner perché nessuno ci credeva. Ero veramente da sola su quel palco e allora ho pensato di mettere in scena me stessa”.