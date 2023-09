NEWS

Nicolò Figini | 6 Settembre 2023

Primo giorno di scuola per la figlia minore di Ilary Blasi

Qualche giorno fa, in occasione dell’inizio imminente delle scuole, abbiamo parlato di quanto spendono Ilary Blasi e Francesco Totti per la scuola superiore che frequentata la figlia Chanel. Oggi, invece, parliamo della minore, ovvero Isabel. La piccola ha sette anni e oggi è stata accompagnata dalla madre al suo primo giorno di scuola.

Forse non tutti lo sanno ma Isabel andrà in uno degli istituti più prestigiosi di Roma, ovvero l’Ambrit International School nella zona Portuense. Si tratta di una scuola che copre l’arco scolastico che va dalla materna alle medie e offre servizi aggiuntivi come sport, corsi di scrittura creativa, giardinaggio, pittura e molto altro ancora.

Ma quanto costa la scuola che frequenta la figlia minore di Ilary Blasi? Sul sito della scuola possiamo vedere che la tassa d’iscrizione costa 4mila euro per ogni bambino. Poi, a seconda della classe in cui si andrà c’è da pagare un’altra somma di denaro. si parte dai 10.812 euro per il primo anno di materna, passando ai 16.393 mila euro per il primo anno di elementari, fino ad arrivare a 20.355 euro per la terza media.

In aggiunta a tutto questo, inoltre, troviamo anche una tassa obbligatoria per il pranzo a mensa di 1.300 euro. Tra la quarta elementare e la terza media, poi, è richiesto l’acquisto di un’uniforme della Ambrit per 70 euro. Esiste anche una tassa per l’ukulele, di 35 euro, che gli allievi impareranno a suonare tra la quinta elementare e la prima media.

Per il trasporto nello scuolabus, invece, si dovrà pagare 3.250 euro. Possiamo ben capire che la retta totale pagata da Ilary Blasi è molto alta. Voi cosa ne pensate? Seguiteci per tante altre news.