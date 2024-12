Antonella Clerici è stata riportata indietro con la memoria all’episodio del “Fa schiuma ma non è sapone” e ha ribadito la risposta corretta

Nella puntata odierna di È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici è stata riportata indietro con la memoria all’iconico episodio del “Fa schiuma ma non è sapone” e ha ribadito la risposta corretta.

Oggi nel suo programma È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha aperto una nuova casella del calendario dell’Avvento. La sorpresa della puntata prevedeva innanzitutto un curioso messaggio: “Un ingrediente della memoria, per un momento che ha fatto la storia“.

Tale indizio è risultato chiaro nel momento in cui la conduttrice è andata avanti mostrando una lattina con applicata un’etichetta. Quest’ultima recitava “Fa schiuma ma non è sapone“.

Questo richiamo ha immediatamente riportato gli spettatori con la mente ad un episodio indimenticabile, ormai storico, de La Prova del Cuoco. Il riferimento era infatti ad una celebre domanda di un quiz previsto dal programma, diventata un vero e proprio meme sui social.

La domanda, che chiedeva quale fosse l’ingrediente che “fa schiuma ma non è sapone“, aveva visto una partecipante anziana, in collegamento telefonico, suggerire “la borra”, una risposta ovviamente sbagliata che divenne virale.

In un secondo momento, infatti, è emerso che la signora era stata mal consigliata dal nipote per fare uno scherzo. Quell’errore suscitò un’ondata di ilarità su internet, che è rimasto legato ad Antonella Clerici come una delle sue simpatiche gaffe.

Antonella Clerici, nonostante avesse già ricordato e chiarito questa situazione in passato, ha voluto ribadire oggi in diretta a È Sempre Mezzogiorno, con un sorriso, la risposta corretta: “La birra!“.

La conduttrice ha anche rivelato di avere delle magliette con la scritta “fa schiuma ma non è sapone“. Il programma le ha fatto rivivere quel simpatico episodio insieme ai suoi telespettatori.

Antonella ha così confermato come quei momenti divertenti siano ormai parte della memoria collettiva.