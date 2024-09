Il programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, ha festeggiato le 200 puntate. E per l’occasione la conduttrice ha indossato una maglia che è un omaggio alla popstar internazionale Taylor Swift.

La maglia dedicata a Taylor Swift di Caterina Balivo per festeggiare le 200 puntate de La Volta Buona

Ieri pomeriggio, venerdì 27 settembre, è andata in onda come sempre una nuova puntata de La Volta Buona, il programma in onda su Rai1 che vede alla conduzione Caterina Balivo. Arrivato alla sua seconda edizione, proprio ieri ha festeggiato la puntata numero 200. Quindi in studio c’è stata una grande festa.

Non sono mancati nemmeno i grandi ospiti, infatti la Balivo ha intervistato Massimo Boldi che ha parlato della sua vita. Poi c’è stata Ludovica Nasti, prima interprete di Lina ne L’amica geniale e infine l’amatissima Brooke di Beautiful Katherine Kelly Lang.

Molti però avranno notato la particolare maglia che ha indossato Caterina Balivo per questa puntata speciale. Si è trattato di una maglia lunga a paillettes con la scritta “I bet you think about me”. E sicuramente i fan di Taylor Swift conoscono molto bene questa maglia e anche la scritta.

Sì perché lo stesso indumento lo ha indossato proprio la popstar internazionale durante uno dei suoi concerti. “Scommetto che mi stai pensando”, è la traduzione della scritta, nonché titolo di una sua canzone. Tra l’altro la stessa Balivo ha più volte detto di essere una grande fan della cantante statunitense, quindi l’omaggio era d’obbligo.

Sui social Caterina Balivo ha poi ringraziato con affetto il pubblico e tutte le persone che lavorano a La Volta Buona. “Duecentesima puntata de La Volta Buona. Onorata di vedervi ogni pomeriggio e grata per la generosità degli ospiti, oggi li ho amato tutti (raramente non succede, ma ovvio succede). L’omaggio del vestito fatto dai miei amici di Mua Mua vi è stato chiaro da subito?? Si c’entra Taylor Swift. ‘scommetto che mi stai pensando!'”.