Interviene un’amica di Antonella Elia

La storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane ha piuttosto fatto discutere in TV tra GF Vip e Temptation Island. Dopo aver vissuto diversi alti e bassi l’opinionista e il suo compagno hanno trovato il loro equilibrio e al settimanale Nuovo hanno annunciato di volersi sposare.

Come riferito da Pietro il matrimonio si celebrerà il prossimo anno, nel 2023: “Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e scappi”, ha detto scherzando Delle Piane. I due pare stiano decidendo come svolgere il matrimonio e probabilmente l’evento si celebrerà a Roma.

Sicura di questa importante decisione anche Antonella Elia che, ha fatto eco alle dichiarazioni del suo fidanzato: “(…) Ormai siamo sicuri l’uno dell’altra e questo passo non ci spaventa troppo. L’esperienza a Temptation Island ci ha allontanati da un lato, ma dall’altro ci ha avvicinati. Quindi direi che è stata positiva“.

Sebbene i precedenti tentativi non sono andati a buon fine, ora si dicono pronti a fare il grande passo. A non essere però dello stesso avviso della coppia è un’amica di Antonella Elia. La persona in questione, che come riportato da Dagospia nelle pillole di gossip, pare abbia lavorato insieme alla showgirl ed è convinta che le nozze non ci saranno. Ecco il pettegolezzo raccolto dal sito di Roberto D’Agostino:

«Rimanda e rimanda, ora il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro delle Piane, ex Gieffino, ex di Silvye Lubamba, attore, dovrebbe avvenire il prossimo anno. Una cara amica della Elia (hanno lavorato insieme) ride e dice: “questo matrimonio non s’ha da fare e non si farà…” Noi rimaniamo in attesa».

L’amica di cui si parla ha preso in prestito le celebri parole de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, ironizzando sulla questione. Non sappiamo di chi si tratti e perché sia giunta a una conclusione simile, ma soltanto che in passato o recentemente ha condiviso il lavoro insieme alla bionda showgirl. Chissà se Antonella Elia, lette queste dichiarazioni, deciderà di replicare o lascerà correre.

