Antonella Elia su Scherzi a Parte

Dopo lo scherzo a Manuela Arcuri, siamo passati a quello nei confronti di Antonella Elia nella nuova edizione di Scherzi a Parte. Abbiamo visto, infatti, la showgirl insieme a Pietro Dalle Piane si trovava in vacanza in un resort. Arrivati alla loro camera si presenta il loro vicino, il quale ritorna anche mentre la coppia si trova a cena quella sera stessa. Lui, quindi, molto gentilmente dice di essere un fan e di essere contento di trovarli insieme.

Il giorno dopo i due lasciano la stanza e quando tornano trovano tutto in disordine. Sono stati derubati e vanno al direttore dell’hotel per sporgere un reclamo. Il responsabile della sicurezza si presenta con un filmato in cui viene mostrato il ladro, cioè il vicino, entrare in camera e uscire con una borsa piena di oggetti appartenenti a Antonella e Pietro. I due sono sconvolti. Peccato, però, che ci sia anche un secondo video.

In questo, quindi, Antonella Elia, vittima di Scherzi a Parte, nota il fidanzato e questo ragazzo parlare per poi baciarsi di nascosto da occhi indiscreti. Il direttore e il responsabile della sicurezza li lasciano soli a parlare e la showgirl chiede al compagno se è bisessuale e se ha un’altra relazione, ma lui nega tutto.

Tornano, allora, in stanza per fare una stima dei danni e qui trovano il ladro che sostiene di sentire Dalle Piane ormai da un paio d’anni. Afferma, inoltre, che l’attore gli fa mettere lo smalto alle unghie per poi farsi inviare delle foto. Ma non solo. Dichiara anche di avere diversi filmati a luci rosse che potrebbe diffondere. A questo punto il responsabile della sicurezza torna con un terzo filmato.

Dalla camera della coppia esce il cartellone di Scherzi a Parte e Antonella Elia capisce tutto. Per rivedere alcuni momenti cliccate QUI e accederete al profilo Instagram dello show. Continuate a seguirci.

