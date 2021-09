Manuela Arcuri vittima di Scherzi a Parte

Questa sera, domenica 12 settembre 2021 ha avuto inizio la nuova edizione di Scherzi a Parte e tra le vittime dei divertenti scherzi abbiamo visto anche Manuela Arcuri. Il programma, con la collaborazione di una persona a lei vicina, l’ha portata a Cinecittà World, un parco divertimenti a Roma. L’attrice era convinta di pubblicizzare il parco per la riapertura al pubblico.

Il tutto è cominciato in maniera normale. Lei, insieme alla troupe, hanno realizzato una parte davanti all’entrata. In seguito le hanno fatto indossare il costume da coniglio, mascotte di quel luogo e qui sono iniziati i primi problemi. Una volta infilata la testa del pupazzo, infatti, è stato davvero difficile toglierla perché incastrata. Hanno dovuto farla sdraiare a terra.

Ma le disavventure di Manuela Arcuri a Scherzi a Parte non finiscono certo così. Si passa alle montagne russe, attrazione che fin dall’inizio aveva detto di non voler fare. Davanti alle telecamere, quindi, comincia a recitare le sue battute ma le montagne russe partono all’improvviso e lei grida aiuto in preda al panico e urla per tutto il percorso. Finalmente, però, ritorna dai suoi colleghi che fanno finta di tirarla fuori. Peccato, però, che riparte ancora una volta, ma si ferma all’inizio della salita.

Manuela è davvero incredula e vuole essere portata via da lì. Rimane costretta ad attendere, tuttavia, per circa trenta minuti. gli aiuti arrivano, ma cominciano a incolparla di avere azionato lei il macchinario schiacciando qualche pulsante. Allora discute con i tecnici, ma all’improvviso l’attrazione parte a tutta velocità e solo una volta arrivata al punto di partenza le viene rivelato che era tutto uno scherzo.

Se volete vedere la candid camera di Manuela Arcuri a Scherzi a Parte potete recuperare i video cliccando QUI e accedendo al profilo Instagram del programma. Continuate a seguirci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.