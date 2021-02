1 Il Grande Fratello Vip sostituirà Antonella Elia?

In queste ultime ore sta avanzando con insistenza l’ipotesi che Antonella Elia potrebbe non venire riconfermata nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato TVBlog rispondendo alla domanda di un utente su Instagram. Qui sotto vi mettiamo la fotografia con il “No” secco dato dalla pagina. Per il momento, ripetiamo che si tratta solo di un’indiscrezione che non ha avuto né smentite né conferme.

Antonella Elia riconfermata al Grande Fratello Vip? La risposta di TVBlog

Secondo i rumor, poi, riportate dal sito Libero, la showgirl sarebbe l’unica a rischio. Infatti Alfonso Signorini parrebbe già confermato alla conduzione della sesta edizione, così come Pupo nel ruolo di opinionista. Il motivo dietro a tutto ciò potrebbe risiedere nelle forti critiche subite a causa di alcune parole di troppo. Basti ricordare, per esempio, uno scivolone che aveva fatto infuriare il web qualche tempo fa.

Antonella Elia, infatti, era entrata nella casa del Grande Fratello Vip per avere uno scontro con Samantha de Grenet. La frase che ha fatto insorgere gli utenti di Twitter è stata: “Sei un po’ ingrassata comunque ultimamente. Dovresti fare un po’ più di palestra, stai cedendo al peso dell’età“. Molti, quindi, l’hanno accusata di body shaming e hanno chiesto a gran voce un suo allontanamento. Così non è stato, ma chissà cosa accadrà in futuro.

Per scoprire le sorti di Antonella Elia al Grande Fratello Vip dovremo attendere ancora diversi mesi. Per il momento il posto rimane suo, almeno fino alla finale di quest’anno prevista per l’1 marzo 2021. Continuante a seguirci e non appena avremo news più concrete non esiteremo ad aggiornarvi.