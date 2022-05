1 Antonella Elia, pace fatta con Valeria Marini

Tra Antonella Elia e Valeria Marini non è mai scorso buon sangue, almeno da quando hanno partecipato insieme al Grande Fratello Vip nel 2020. I rapporti tra le due gieffini erano iniziati a sgretolarsi nel momento in cui la Marini, insieme a Fernanda Lessa, aveva iniziato a farsi il segno della croce ogni volta che la Elia passava davanti a lei. La goccia che però ha fatto traboccare il vaso è stata quando Valeria le ha sventolato in faccia il suo rosario.

Antonella non ci ha più visto e l’ha allontanata dandole una piccola spinta. I toni si sono accesi subito e gli altri inquilini sono dovuti intervenire per sedare la discussione, prima che succedesse qualcosa altro. Del fatto ne aveva parlato la Marini stessa nel programma CR4 – La Repubblica delle Donne:

Alfonso ha fatto un Grande Fratello magistrale. Abbiamo fatto delle cose molto belle e ci siamo divertiti. Purtroppo il Grande Fratello è stato rovinato da Antonella Elia, che mi ha messo anche le mani addosso e quindi non c’entra niente Alfonso. Io non aggiungo niente, è solo che Adriana la sento come una sorella.

Adesso, però, a distanza di due anni scopriamo che Antonella Elia e Valeria Marini hanno fatto pace. A rivelarlo è tata Guenda Goria nelle sue Instagram Stories. Ieri sera, infatti, alcune celebrità hanno partecipato alla festa di compleanno di Barbara d’Urso e qui è avvenuta la rivelazione:

Ragazzi, abbiamo uno scoop. Ma è uno scoop vero. Mi raccomando, Alfonso, questo è uno scoop pazzesco. Siamo alla festa di Barbara e Antonella ha fatto pace con una con cui non me lo sarei mai aspettata.

Antonella Elia ha fatto pace con Valeria Marini

La stessa Antonella Elia ha ammesso che non lo avrebbe mai pensato: “Sono sconvolta da me stessa. Scoop colossale“. Il merito a quanto pare è da ricondurre al fidanzato Pietro Delle Piane. In molti, però, pensavano si trattasse di Flavia Vento con la quale si è scontrata di recente…