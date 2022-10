Antonella Fiordelisi, si slaccia il reggiseno durante un ballo: l'incidente hot

1 Durante un ballo ad Antonella si slaccia il reggiseno

Pomeriggio di balli e musica nella Casa del Grande Fratello Vip 7, con una Antonella Fiordelisi decisamente molto scatenata. La vippona in vena di divertirsi non è riuscita a contenersi quando le casse della musica hanno trasmesso Rumore di Raffaella Carrà. E come biasimarla! Così l’influencer ha iniziato a muoversi con decisione, inventando una sorta di coreografia. Mentre chiacchierava con gli altri presenti, a un certo punto, Antonella si è lanciata dritta su Edoardo Donnamaria, sdraiato lì accanto a lei.

Il modo in cui si è tuffata Antonella Fiordelisi, però, ha causato un piccolo “incidente tecnico”. Mentre lei ha iniziato a ridere e ha tentato di rialzarsi, Edoardo Donnamaria l’ha invitata a non muoversi di lì, cercando di correre ai ripari e sistemare il reggiseno che si era totalmente slacciato. A questo punto è intervenuta anche Ginevra Lamborghini che ha preso un plaid affinché Antonella potesse coprirsi dalle telecamere.

Come suo solito la Fiordelisi ha ironizzato: “Anche le grandi ballerine possono sbagliare. Sto male, ma perché. Cadesse il reggiseno”, mentre Edoardo ha precisato divertito: “Io non ho visto nulla”. Tra loro, infatti, si è creata una particolare simpatia e c’è già chi sogna di poterli vedere insieme, specie dopo che Antonella Fiordelisi ha confessato di essere interessata a lui.

Un momento di leggerezza che ha divertito anche i fan di Twitter che ne hanno condiviso diversi video sui social. Ma mentre oggi Antonella Fiordelisi sembra piuttosto serena, ieri ha avuto qualcosa da recriminare ai vipponi. Ecco per quale motivo della rabbia dell’influencer partenopea…