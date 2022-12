NEWS

Debora Parigi | 29 Dicembre 2022

GF Vip 7

Scontro furioso tra Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli

Oggi pomeriggio, come vi abbiamo raccontato nel dettaglio, c’è stato un acceso litigio tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Tutto è partito da un dialogo della Fiordelisi con Sarah Altobello riguardo una frase detta da Oriana. Da lì è iniziata la discussione che con le parole è andata ben oltre con tanto di offese reciproche tra le due vippone. In tutto si è intromesso anche Edoardo Donnamaria.

Ed è proprio con l’intromissione di Edoardo che è partito un nuovo furioso scontro. Donnamaria, infatti, mentre Oriana e Antonella discutevano si intromesso. Probabilmente non avrebbe voluto farlo, ma quando ha sentito una parola in particolare uscire dalla bocca della Marzoli non si è tirato indietro. E ne ha approfittato anche per difendere la fidanzata.

In tutto l’acceso scontro tra Antonella e Oriana Marzoli, quest’ultima ha dato a Edoardo Donnamaria del cane. Probabilmente inteso come “cagnolino” che va sempre dietro alla Fiordelisi e fa tutto quello che dice lei. Lui ha quindi sbottato, si è alzato e si è messo tra le due donne urlando contro Oriana e dicendo “A me non mi dai del cane”. Poiché Oriana non sembrava considerarlo, lui le è andato vicinissimo e le ha toccato un braccio per farla voltare verso di lui. A quel punto la Marzoli ha risposto con un: “Oh, a me non mi toccare”. Potete vedere tutto il video di quello che è successo QUI. Mentre qui sotto ce n’è un estratto:

Alla fine, come si vede sempre dal video, Edoardo ha chiesto ad entrambe di andarsene da lì e di litigare da un’altra parte, perché non ne poteva più. Sappiamo che la situazione non si è risolta e c’è ancora molta tensione dentro la Casa.