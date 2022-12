NEWS

Andrea Sanna | 19 Dicembre 2022

GF Vip 7

La lamentela di Wilma Goich sul riso

Il riso preparato da Milena Miconi quest’oggi per pranzo non è andato per niente a genio a Wilma Goich. Che non solo si è lamentata perché a detta sua “immangiabile”, ma ha persino buttato il contenuto che aveva nel piatto nella spazzatura.

In cucina Luca Salatino ha raccontato l’episodio ad Antonino Spinalbese, spiegando proprio che Wilma Goich si sia lasciata sfuggire: “Come l’avete fatto questo riso, faceva schifo. Mi sono guardato Milena e ho detto…”. L’imprenditore nell’apprendere queste parole ci è rimasto di stucco. A quel punto la stessa Milena, lì vicino, ha detto la sua.

Milena Miconi ha quindi fatto sapere di aver fatto del riso bianco al quale poi aggiungere il condimento preferito: “Solo che non l’avevo assaggiato. Avevo messo un po’ di sale, con l’intenzione di assaggiarlo nuovamente dopo per vedere se andava bene. Poi il sale è una cosa soggettiva. Io sul cibo a me hanno insegnato che non si fa così. È terribile dire che fa schifo e ‘ma cosa ci hai messo, io sto schifo non lo posso mangiare’. Così le ho detto (a Wilma Goich ndr) di aggiungere un po’ di sale ma niente, l’ha buttato. Ma come ti permetti di dire una cosa del genere”. (VIDEO CLICCANDO QUI)

Successivamente dopo il daytime, Alfonso Signorini come di consueto si è collegato in studio per le prime anticipazioni. In confessionale ha voluto parlare direttamente con i nuovi arrivati Davide Donadei, Nicole Murgia e Milena Miconi. Proprio da quest’ultima ha voluto sapere cosa fosse successo. Il conduttore in breve ha spiegato che, per l’appunto, Wilma Goich ha buttato nel cestino dell’immondizia il riso cucinato da Milena.

“Che ti devo dire, Alfonso? Lei è così. Spesso succede che quando gli altri preparano delle cose a lei non vanno bene”, ha esclamato Milena Miconi. A quel punto il padrone di casa le ha domandato se la pietanza fosse così immangiabile come detto da Wilma Goich. L’inquilina ha ribattuto: “Ma no. Era semplicemente un po’ più sciapo, perché io in realtà non l’avevo ancora finito. Avevo iniziato a cuocere, poi sono uscita un attimo e quando sono tornata avevano già preparato i piatti“, ha provato ad abbozzare.

C’è da dire però che nonostante tutto Milena Miconi ci è rimasta un po’ male per le parole usate da Wilma Goich.