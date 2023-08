NEWS

Nicolò Figini | 20 Agosto 2023

Nuovo corteggiatore per Antonella Fiordelisi?

Antonella Fiordelisi, dopo essersi lasciata con Edoardo Donnamaria, si sta godendo un po’ di tempo in vacanza con le amiche e la famiglia. In questi ultimi giorni, tuttavia, è stata avvistata nel solito centro di bellezza in cui è abituata ad andare e nello stesso luogo era presente anche l’ex Gianluca Benincasa. In molti hanno pensato a un ritorno di fiamma tra i due, ma probabilmente non è questo il caso.

Anche perché Antonella ha rilasciato una dichiarazione lanciando un appello a tutti i suoi fan. L’ex vippona ha chiesto ai follower di non essere più associata a nessuno dei suoi ex fidanzati:

“Le più intelligenti avranno capito quale è la situazione o meglio se non l’avete capita potete immaginarla quindi perché insistete? Vi ho già detto che non vorrei più essere associata a nessun tipo di ex.

Non sto a dirvi cosa sia successo ma come mi sono capitate cose brutte in questi mesi me ne stanno capitando anche di belle, quindi vorrei godermele. Grazie”.

Chiuso questo discorso, però, è arrivata una nuova segnalazione su un nuovo possibile corteggiatore. Stando a un messaggio inviato a Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, infatti, pare che un noto ex calciatore spagnolo e campione del mondo 2010 con la nazionale spagnola le metta spesso “like” alle foto che pubblica sui social.

La segnalazione su Antonella Fiordelisi

Stiamo parlando di Iker Casillas. Al momento, però, non sappiamo se questo sia solo un segno di apprezzamento senza alcun fine. Oppure se sia un modo per attirare l’attenzione di Antonella Fiordelisi. Rimaniamo in attesa di maggiori informazioni.

Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.