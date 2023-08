NEWS

Nicolò Figini | 20 Agosto 2023

Grande Fratello

Il rumor su Arianna David al Grande Fratello

In queste ultime settimane stanno uscendo sempre più nomi per quanto riguarda i personaggi famosi che vedremo all’interno della casa del Grande Fratello. Tra questi, per esempio, sono stati fatti quelli del giornalista Giampiero Mughini e anche quello dell’attrice Grecia Colmenares. Nella giornata di oggi, inoltre, sono spuntati altri possibili candidati tra i quali un’ex allieva di Amici.

Come se non bastasse, inoltre, c’è anche chi ha commentato negativamente le ultime edizione del reality. A farlo è stata l’ex gieffina Cristina Plevani:

“(…) Però a me sinceramente dopo 23 anni ha stancato. Sì lo chiuderei questo programma. Io lo avrei chiuso già anni fa. Perché portare avanti un programma che di Grande Fratello… cioè cambierei il nome ecco. Se vuoi mandarlo in onda cambia il nome.

Non mi piace guardare un programma così. Ora il Grande Fratello è una vacanza, sei pagato. Ovvio che non dicono di no. Sono furbi. Cambierei anche il nome perché non è più Grande Fratello”.

Come se non bastasse, inoltre, tra le varie indiscrezioni c’è chi sta rilasciando i nomi di coloro che sarebbero stati scartati. Amedeo Venza aveva già fatto il nome di Francesca Cipriani. Oggi, invece, tramite il profilo Instagram ci informa che anche Arianna David, ex Miss Italia e naufraga de L’Isola dei Famosi, avrebbe ricevuto un no.

Arianna David rifiutata al Grande Fratello

Ovviamente si tratta soltanto di rumor che non sono stati confermati. Vedremo se le dirette interessate smentiranno o confermeranno. A voi piacerebbe vedere nel reality? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, come al solito, seguiteci per non perdervi tante altre news.