Nicolò Figini | 13 Marzo 2023

GF Vip 7

La scorsa settimana Antonella Fiordelisi ha visto il suo fidanzato Edoardo Donnamaria venire squalificato dal reality. Da quel momento il suo umore è crollato e ha passato delle giornate tristi in preda al pianto. Domani sarà il suo compleanno e, per festeggiare tale occasione, il volto di Forum le ha mandato un videomessaggio, rendendola molto felice:

Ciao piccola mia, faccio questo video per te. So quanto stai giù in questi giorni, ti ho visto e ti seguo tutto il tempo. Tanti auguri di buon compleanno, perché so quanto ci tieni alle feste. Siamo stati in grado di rovinarle sempre tutte, ma noi siamo passionali. Siamo bravissimi a fare pace. Mi manca svegliarmi alla mattina e addormentarmi accanto a te. Quando andavo a letto senza di te era difficilissimo. Ci siamo scelti dalla prima settimana. Siamo sempre tornati insieme. Una cosa, ricomincia a vestirti come prima, senza esagerare. Sorridi perché sei la più bella del mondo. Mi manchi e ti amo, auguri”.

Qui sotto vi lasciamo il video in cui possiamo ascoltare le parole di Donnamaria.

… le parole di Edoardo per Antonella sono una medicina per il suo cuore. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/RmShFbeWFR — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 13, 2023

Il conduttore, in seguito, ha chiesto un parere ad Antonella Fiordelisi, la quale ha espresso tutta la sua gratitudine verso il fidanzato:

La sera è il momento più brutto, vado a dormire da sola e vedo la foto che ho messo lì. Prima di chiudere gli occhi penso che mi sta guardando e mi pensa come io penso a lui. Vi assicuro che stare sei mesi insieme in questo modo e poi staccarsi all’improvviso è bruttissimo. […] Eravamo convinti che al mio compleanno potessimo stare insieme senza litigare, per noi le feste non sono andate benissimo. Volevamo fare una cena in casa e mi avrebbe fatto una sorpresa. La dedica è arrivata”.

In ultimo Antonella Fiordelisi ha anche chiesto al suo amore di cercare un appartamento a Roma. Lei vive a Milano, ma si è detta disposta al trasferimento per far felice il suo compagno. Seguiteci per molte altre news.